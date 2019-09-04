Son Dakika
Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor
Trabzonspor’da forvetler yüzleri güldürdü
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü
4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi
İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 oldu
İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada
İstanbul’a götürülme vaadiyle 40 mülteci Bolu’da bırakıldı

Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması

- Muhalefetteki INC'den Karnataka eyaletinin yasama meclisi üyesi ve eyaletin eski bakanlarından D.K Shivakumar'ın tutuklanması eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto edildi

Genel 04.09.2019, 08:26 04.09.2019, 11:44
Hindistan'da muhalif milletvekilinin tutuklanması

ANKARA (AA) - Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Karnataka yasama meclisi üyesi D.K Shivakumar'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından eyaletin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Press Trust of India'da yer alan habere göre, eyaletin Ramanagara, Chennapattana ve bu bölgelere yakın bazı kasabalarında Shivakumar'ın tutuklanmasını protesto eden göstericiler, yaktıkları lastiklerle yolları kapattı.

Ramanagara bölgesinde eğitime bir gün ara verilirken, Malavalli, Kanakapura ve Channapatna'daki gösterilerde otobüsler taşlandı.

Öte yandan bazı politikacılar Shivakumar'ın tutuklanmasını iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) "muhalif sesleri bastırma" girişimi olarak niteledi.

INC'den Milletvekili D.K. Shivakumar, kara para akladığı suçlamasıyla dün tutuklanmıştı.

Shivakumar, Karnataka eyaletinde uzun yıllar yasama meclisi üyeliği yapmış, eyaletin sulama ve enerji gibi bakanlıklarını yürütmüştü.

INC'den eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından geçen ay Yeni Delhi'deki konutunda tutuklanmıştı.

#hindistan
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@