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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 8 ölü, 20 yaralı
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Genel 03.10.2019, 14:42 03.10.2019, 17:18
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, Raisen bölgesinde içinde 45 kişinin bulunduğu otobüsün köprüden geçtiği esnada devrilerek nehre düşmesi sonucu biri çocuk 8 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, emniyet güçleri ile Eyalet Afet Müdahale Gücünün (SDRF) arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, Chhatarpur şehrinden Bhopal şehrine giden otobüsün şoförünün, yoldaki çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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