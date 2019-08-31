Son Dakika
Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı
Fırat Aslan, Berlin’de ringe çıkacak
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”
Vedat Muriqi’ye milli davet
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Trabzonspor, İstanbul’a gitti
Bakan Turhan: "26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi vatandaş sayılmadı

- Yasal ikamet edenleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinde 1,9 milyon kişi yer almadı

Genel 31.08.2019, 14:20 31.08.2019, 16:32
Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi vatandaş sayılmadı
banner63

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakıldı.

Assam Ulusal Vatandaş Sicili'nden (NRC) yapılan açıklamaya göre, listede nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, 1,9 milyon kişi listeye alınmadı.

Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 gün içinde Yabancılar Mahkemeleri'ne itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

Listeye alınmaya kişiler, "devletsiz" olarak tanımlanacakları endişesi taşıyor.

Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951'de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişiler ile, 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İnsan hakları grupları, listeyi özellikle komşu ülke Bangladeş'ten gelen Müslüman azınlığın sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olarak yorumluyor.

Listeye baktığında, kendisini, oğlunu, 2 kızını bulan, ancak eşi ve 3 çocuğunu listede göremeyen Mijanur Rahman, çok endişeli olduğunu söyledi.

Merkez ve eyalet hükümetleri, isimleri listede yer almayanların "yabancı" ilan edilmeyeceğini bildirse de mahkemelerdeki başvuruları sonuçsuz kalanların kurulmakta olan ıslahevlerine alınacağı haberleri kaygıya neden oluyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Assam'daki "nihali vatandaşlık listesi" uygulamasını destekliyor.

#ASSAM #hindistan
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. M. United 4 5
5. Leicester City 3 5
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Chelsea 3 4
15. West Ham 3 4
16. Wolverhampton 3 3
17. Aston Villa 3 3
18. Norwich City 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@