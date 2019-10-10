Hindistan'da batan kayıktaki 3 çocuk yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir gölette batan kayıktaki 3 çocuk boğularak can verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Malda bölgesine bağlı Chakbahadurpur yöresindeki gölette, Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı dini bir etkinliği izlemek isteyen 14 kişiyi taşıyan kayık battı.

Kazada 11 kişi yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, yaşları 7,8 ve 11 olan üç çocuk göletin sularında hayatını kaybetti.

Çocukların cesetleri dalgıçlar tarafından çıkarılarak otopsiye gönderildi.

Kazanın, bölgede bir hafta içinde yaşanan ikincikazası olduğuna işaret edilen haberde, 3 Ekim'de Mahananda nehrinde batan bir teknedeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Her yıl binlerce Hindu, düzenlenen dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor.











