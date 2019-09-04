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Hindistan’da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle kuzeni tarafından öldürüldü. Press Trust of India'da yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ichhwapur Garhi köyünde...
Genel 04.09.2019, 15:38 04.09.2019, 16:30
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle kuzeni tarafından öldürüldü.
Press Trust of India'da yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ichhwapur Garhi köyünde 23 yaşındaki Anju adlı kadın, kuzeni Pankaj tarafından öldürüldü.
Anju'nun 8 yıl önce kaçarak kast dışı evlilik yaptığı, kocası ile geçen sene köylerine geri döndüğü belirtildi.
Hindistan'da her yıl kast dışı evlilik sebebiyle onlarca kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
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