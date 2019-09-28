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Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırısı sonucu bir anne ile 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Balrampur bölgesindeki...

Genel 28.09.2019, 20:23
Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırısı sonucu bir anne ile 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Balrampur bölgesindeki köyde vahşi bir fil 4 kişiye saldırdı.

Hayvanın saldırdığı kişilerden anne ve 4 yaşındaki oğlu yaşamını yitirirken, iki kişi de ağır yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistan'da 2015 ila 2018 arasında, filler ve insanların karşı karşıya geldiği olaylarda bin 713 kişinin hayatını kaybettiği, elektrik çarpması, kaçak avcılık, tren kazası ve zehirlenme gibi sebeplerle de 374 filin telef olduğu belirtildi.

#fil #hindistan
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