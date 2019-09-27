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Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.NDTV kanalının haberine göre, polis, Jodhpur şehri yakınlarında tekerleği patlayan minibüsün, karşı...

Genel 27.09.2019, 15:22
Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, polis, Jodhpur şehri yakınlarında tekerleği patlayan minibüsün, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştığını belirtti.

Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını kaydeden polis, yaralıların civardaki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yerel basında, her iki araçtan ölü ve yaralıların bulunduğu, hayatını kaybedenlerin araçların enkazından çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.


#Jodhpur
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