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Hindistan'da leopar saldırıları sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Utarakand ve Gucerat eyaletlerinde leopar saldırıları nedeniyle biri 3, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) haberde, Utarakand eyaletinde annesinin emzirdiği...

Genel 28.09.2019, 16:47
Hindistan'da leopar saldırıları sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi
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ANKARA (AA) - Hindistan'ın Utarakand ve Gucerat eyaletlerinde leopar saldırıları nedeniyle biri 3, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) haberde, Utarakand eyaletinde annesinin emzirdiği üç yaşındaki çocuğun leoparın saldırısına uğradığı bildirildi.

Yırtıcı hayvanın çocuğu yaklaşık 250 metre sürükledikten sonra kaçtığı belirtilirken, köylüler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gucerat eyaletinin Amreli bölgesinde ise 5 yaşındaki çocuğa leoparın saldırdığı aktarıldı.

Çiftlikte oynarken yırtıcı hayvanın saldırısına uğrayan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, her iki bölgede de devriyelerin yoğunlaştırıldığını ve leoparların yakalanması için kafesler kurulduğunu bildirdi.

#Gucerat #hindistan #leopar #utarakand
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