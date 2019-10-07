Hindistan'da mahkeme, Mumbai'de ağaç kesiminin durdurulmasına hükmetti

ANKARA (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Mumbai kentinde ağaç kesiminin durdurulmasına hükmetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Mumbai'de yerel halk, metro projesi için yaklaşık 2 bin 700 ağacın kesildiğini belirterek kesimin durdurulması için başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme yargıçları Arun Mishra ve Ashok Bhushan, Mumbai'de daha fazla ağacın kesilmemesi yönünde karar verdi.

Mumbai'de hafta sonunda ağaç kesimini protesto amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Aktivist ve çevreciler, Mumbai'de ağaç kesiminin kentteki hava kirliliğini olumsuz etkileyeceğini ifade ederek kesime son verilmesini talep ediyor.