Hindistan'da muson yağmurları bu yıl bin 600'den fazla can aldı
ANKARA (AA) - Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet verileri, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının...
ANKARA (AA) - Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet verileri, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koydu.
Muson yağışlarına bağlı 2019'da en fazla ölümün, 371 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığını ifade etti.
Diğer yandan, yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Uttar Pradeş ve Bihar'da, cuma gününden bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısının 144'e yükseldiğini belirtti.
Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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