Hindistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurları can almaya devam ediyor.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son bir haftada etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Uttar Pradeş'de 93'e, Bihar'da ise 27'ye yükseldiğini belirtti.

Uttar Pradeş'in Ballia bölgesinde su baskınının yaşandığı cezaevi binasından 863 mahkumun tahliye edilerek Azamgarh ve Ambedkarnagar bölgelerindeki cezaevlerine yerleştirildiği bildirildi.

Yağışlar nedeniyle Uttar Pradeş ile Bihar arasında en az 7 tren seferinin iptal edildiği, 6'sının güzergahının değiştirildiği bilgisini paylaşan yetkililer, iki eyaletin kırsal kesimlerinde binlerce evin çöktüğünü ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını kaydetti.

Bihar eyaletinin yağışlardan ciddi düzeyde etkilenen ve sel sularının yer yer diz seviyesinde olduğu Patna şehrinde, taşkın yaşanan devlet hastanesinde de su seviyesinin diz seviyesine ulaştığı belirtildi.

Yağışlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan yüzlerce kişi arasında Bihar eyaleti Başbakanı Yardımcısı Sushil Modi ve ailesinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uttar Pradeş eyaletinde önceki gün, son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, dün yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına 400 bin rupi (yaklaşık 32 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

- Jarkand eyaletinde üstüne duvar çöken 3 kişi öldü

Jarkand eyaletinin Dumka bölgesinde de şiddetli yağmurun ardından uykuda üstlerine duvar çöken aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, dün yaptığı açıklamada, Uttarakand, Madya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylüldeki muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.