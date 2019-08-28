Hindistan'da Yüksek Mahkeme Keşmir konusunda hükümetten açıklama istedi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin yasal zemini değerlendirerek, hükümetten durumu açıklamasını talep etti.

Yüksek Mahkeme, federal hükümetten Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması, kendisine yapılan 14 başvuruya cevap vermesi ve Keşmir'deki medya kısıtlamaları hakkında mahkemeyi bilgilendirmesini istedi.

Bir yetkili, beş yargıcın katılacağı ilk duruşmanın ekim ayında yapılacağını belirtti.

Öte yandan mahkeme, hükümeti, Kashmir Times Genel Yayın Yönetmeni Anuradha Bhasin'in, Keşmir'de medyanın çalışmasına yardımcı olmak için tüm iletişim ağları, mobil internet ve sabit telefon hattı hizmetlerinin düzeltilmesine ilişkin başvurusuna 7 gün içinde cevap vermeye çağırdı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.