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Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı

- Mersin'in Silifke ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Şüpheliler arasındaki bir kadının üzerinde 6 sahte kimlik bulundu

Genel 01.10.2019, 16:28
Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı
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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili aralarında, üzerinden 6 farklı kimlik çıkan kadının da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan G.K, C.Y, S.G. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan "Kraliçe" lakaplı G.K'nin üzerinden 6 sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

#gözaltı #hırsızlık #jandarma #mersin
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