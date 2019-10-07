Hırsızlıktan tutuklandı, uyuşturucu kullanmaktan ehliyetine el konuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan tur şirketi şoförünün, uyuşturucu madde alarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de el konuldu.

Kızılot Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus vatandaşı Anastasia Muraveva, kendisi odada olmadığı sırada cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Otelin güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, odaya en son bir tur şirketinde şoför olarak çalışan A.S.D'nin girdiğini gördü. Takip sonucu Antalya'da yakalanan zanlının üzerinde ve kullandığı tur midibüsünde yapılan aramada Anastasia Muraveva'ya ait cep telefonu, bin ruble para, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.D'nin sağlık kontrolünde uyuşturucu madde alarak araç kullandığı da tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve "hırsızlık" suçundan tutuklanan zanlıya, araç sürerken uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 5 bin 167 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.S.D'nin kullandığı tur midibüsü tur şirketine, üzerinden çıkan para ve cep telefonu da sahibine teslim edildi.