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Hırvatistan'da "TİKA Basket 2019 Dostluk Turnuvası"
- 16 yaş altı sporcuların katıldığı turnuvayı Bosna Hersek kazanırken Türkiye ikinci oldu
Genel 29.08.2019, 11:12
ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın güneyindeki Zuljana'da "TİKA Basket 2019 Dostluk Turnuvası" düzenlendi.
TİKA tarafından yenilenerek Adriyatik kıyılarındaki en güzel spor alanlarından biri haline getirilen açık spor salonunda yapılan turnuvaya, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'dan 16 yaş altı sporcular katıldı.
Açıklamada, TİKA tarafından Hırvatistan'da ilk kez gerçekleştirilen turnuva kapsamında, farklı ülkelerden gelen sporcuların hem becerilerini sergilediği hem de dostluk köprüleri kurduğu ifade edildi.
Yenilenen spor salonu, Zuljana'daki öğrencilerin beden eğitimi dersleri için de kullanılıyor.
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