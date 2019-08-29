Hizbullah mensubu Bakan'dan "İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak" çıkışı
- Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi
BEYRUT (AA) - Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah mensubu Bakan Kumati, bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, örgütün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesinde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayına tepki gösterdi.
Beyrut'un güneyine İsrail'in tekrar saldırmasının önüne geçeceklerini dile getiren Kumati, geçen gün yaşanan olayın da karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.
Kumati verilecek yanıtın ise savaşa yol açmayacağını savundu.
- Nasrallah da tehditkar konuşmuştu
Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.
- Hariri'den gerginliği önleyici telefon trafiği
Başbakan Saad el-Hariri ise İHA olayı üzerine Hizbullah ve İsrail arasında tansiyonu yükseltecek olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için uluslararası telefon trafiğine başlamıştı.
Hariri, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarından sonra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile konuya dair telefon görüşmesi yapmıştı.
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