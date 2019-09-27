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Hollanda'da iklim değişikliği protestosu

- Ülkenin farklı kentlerinden binlerce kişi, iklim politikalarını protesto etmek için Lahey'de toplandı

Genel 27.09.2019, 18:05
Hollanda'da iklim değişikliği protestosu
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LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekerek hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen gösteriye ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 30 bin gösterici, Koekamp Meydanı'nda toplandı.

Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Malieveld Meydanı'na yürüdü.

Parlamento ve bazı bakanlık binalarının yanından geçen göstericiler, çevreyle ilgili sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkin politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.


#çevre #eylem #Gösteri #hollanda #iklim #iklim protestosu #lahey
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