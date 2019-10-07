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Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri
- Amsterdam'da protestocuların işgal eylemine katılan 90 kişi gözaltına alındı, trafikte aksamalar yaşandı
Genel 07.10.2019, 19:54
AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, iklim protestocularının işgal eyleminde 90 eylemci gözaltına alındı.
"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından organize edilen eylemde, yüzlerce eylemci trafik akışının yoğun olduğu Devlet Müzesi önündeki Stadhouderskade Caddesi'ni çadırlar kurarak işgal etti.
Polis, yüzlerce eylemciyi oturdukları yerlerden tek tek alarak otobüslerle uzaklaştırıp, işgale son verdi.
Sabahın erken saatlerinde caddeyi işgal eden eylemciler, hükümeti "iklim değişikliğine karşı daha etkili olmaya" çağırdı.
İşgal eylemi, kentin trafiğinde gün boyunca aksamalara neden oldu.
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