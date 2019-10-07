Son Dakika
Hakkari’de terör operasyonu: 14 gözaltı
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri

- Amsterdam'da protestocuların işgal eylemine katılan 90 kişi gözaltına alındı, trafikte aksamalar yaşandı

Genel 07.10.2019, 19:54
Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri
banner63

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, iklim protestocularının işgal eyleminde 90 eylemci gözaltına alındı.

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından organize edilen eylemde, yüzlerce eylemci trafik akışının yoğun olduğu Devlet Müzesi önündeki Stadhouderskade Caddesi'ni çadırlar kurarak işgal etti.

İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 90 eylemciyi gözaltına aldı.

Polis, yüzlerce eylemciyi oturdukları yerlerden tek tek alarak otobüslerle uzaklaştırıp, işgale son verdi.

Sabahın erken saatlerinde caddeyi işgal eden eylemciler, hükümeti "iklim değişikliğine karşı daha etkili olmaya" çağırdı.

İşgal eylemi, kentin trafiğinde gün boyunca aksamalara neden oldu.

#Amsterdam #gözaltı #hollanda #iklim protestosu #İşgal eylemi #polis
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@