Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
LAHEY (AA) - Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti. Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu...
LAHEY (AA) - Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti.
Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu belirtilerek, restoran ve kafelerde sigara içilebilen üstü kapalı bölümler için verilen özel iznin bugünden itibaren geçersiz olduğu bildirildi.
Karara gerekçe olarak, restoran ve kafe çalışanları ile sigara içmeyenlerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi. Bu durumun da Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi.
Lahey Mahkemesi de vakfı haklı bulmuş ancak hükümet kararı Danıştaya taşımıştı.
Ülkede, 1 Temmuz 2008'den itibaren sigara yasağı getirilen restoran ve kafelerde kapalı sigara bölümleri için özel izin hakkı bulunuyordu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2