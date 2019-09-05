Hong Kong'da tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi kararı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının geri çekilmesinin kendi yönetiminin kararı olduğunu ve kararın Çin tarafından desteklendiğini söyledi.

Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, "Bunu bir fikir değişikliği olarak tanımlamak çok doğru değil." dedi.

Tasarının geri çekilmesinin kendi kararları olduğunu belirten Lam, Pekin yönetiminin ise karara destek verdiğini kaydetti.

Carrie Lam, yasa tasarısının, söz konusu içerikle tekrar ele alınması gibi planlarının olmadığını da ifade etti.

Dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada da Lam, yasa tasarısının resmi olarak geri çekilip çekilmediği konusunda, Meclis açıldığında bu konuda herhangi bir "tartışma ve oylama" yapılmayacağını kaydetti.

Lam ayrıca, polisin göstericilere kötü muamelesi iddiasına yönelik bağımsız soruşturmaya izin vermeyeceklerini ancak olayın araştırılması için iki müfettişin daha görevlendirildiğini söyledi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi, protestocuların, tutukluların yargılama olmadan serbest bırakılması yönündeki talebinin de kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Carrie Lam, dün Hong Kong'da 13 haftadır protestolara neden olan suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının geri çekileceğini duyurmuştu.

Bu arada Hong Konglu aktivistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bugün başlayacak üç günlük Çin seyahatinden önce Hong Kong'da yaşananları gündeme getirmesi talebinde bulundu.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, demokrasi yanlısı aktivist Joshua Wong'un Merkel'den yardım isteyen açık mektubunun kendilerine ulaştığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel'in Çin seyahati süresince bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Seibert, Merkel'in daha önce Hong Kong yasalarına uygun şekilde barış ve diyalog çağrısı yaptığını hatırlattı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyordu.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyordu.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyordu.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.



