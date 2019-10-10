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Hüdayi Vakfı'ndan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım
HARTUM (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da sel mağduru 350 aileye gıda paketi ve battaniye dağıttı.Vakıf, selden en çok etkilenen bölgelerden başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli'de 350 aileye erzak ve battaniye desteğinde bulundu.Hüdayi...
Genel 10.10.2019, 23:23
HARTUM (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da sel mağduru 350 aileye gıda paketi ve battaniye dağıttı.
Vakıf, selden en çok etkilenen bölgelerden başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli'de 350 aileye erzak ve battaniye desteğinde bulundu.
Sudan, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.
Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Yağışların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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