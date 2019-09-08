Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı

- Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlü boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi

Genel 08.09.2019, 12:34
Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı

ANKARA (AA) - Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlü, boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlüler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde 25 Haziran'da başlatılan çalışmalarda okulları yeni eğitim öğretim yılı için hazırladı.

Bu kapsamda 13 bin 301 hükümlü, çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde bin 480 okulun boya, tadilat, ve temizlik işlerini tamamladı.

Gelen talepler doğrultusunda bazı okullarda detaylı olarak hijyenik temizlik de yapan hükümlüler, lavabolar, kalorifer petekleri ve sıraları okulların durumuna göre deterjanlarla temizlendi.

#ADALET Bakanlığı #Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@