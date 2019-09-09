Hulusi Akar’ın acı günü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin’de akciğer kanserinden yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nun cenazesine katıldı. Bakan Akar, kuzeninin tabutunu bir süre omzunda taşıdı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin’de akciğer kanserinden yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nun cenazesine katıldı. Bakan Akar, kuzeninin tabutunu bir süre omzunda taşıdı.
Milli Savunma Bakanı Akar, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nun cenazesine katılmak üzere Mersin’e geldi. 71 yaşında vefat eden üç çocuk babası Maraşlıoğlu’nun cenaze namazının kılındığı Muğdat Camii’nin etrafında Akar’ın gelişi nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı.
Beraberindekilerle birlikte Maraşlıoğlu’nun cenaze namazını kılan Bakan Akar, kuzeninin tabutuna da omuz verdi. Maraşlıoğlu’nun cenazesi cenaze aracına alınırken de dua okuyan Akar, daha sonra cenazenin toprağa verileceği Mezitli Mezarlığına gitti.
Akar’ın halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nun, Mersin Sanayi Sitesi’nde raf sistemleri üzerine işletmesi bulunduğu öğrenildi.(İHA)
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