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Husilerin Hudeyde'deki geniş çaplı saldırısı püskürtüldü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde ilinde Husilerin başlattığı geniş çaplı saldırı, Yemen Ortak Güçleri tarafından püskürtüldü. Yemen Ortak Güçleri bünyesinde batı sahili bölgesinde Husilere karşı mücadele eden Amalika Güçleri,...

Genel 09.10.2019, 12:39
Husilerin Hudeyde'deki geniş çaplı saldırısı püskürtüldü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde ilinde Husilerin başlattığı geniş çaplı saldırı, Yemen Ortak Güçleri tarafından püskürtüldü.

Yemen Ortak Güçleri bünyesinde batı sahili bölgesinde Husilere karşı mücadele eden Amalika Güçleri, Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

Amalika Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki El-Faze bölgesinde bulunan Yemen Ortak Güçlerine ait noktalara ağır silahlarla saldırı başlattığı belirtildi.

Açıklamada, birkaç cepheden gerçekleştirilen eş zamanlı saldırıların engellendiği kaydedildi.

Yemenli taraflar son olarak 6-13 Aralık 2018'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelmişti. Tarafların burada Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili vardığı anlaşmalar ise henüz hayata geçirilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


#Hudeyde #Husiler #yemen
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