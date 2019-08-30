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İBB'de işten çıkarmalar

- İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan bir grup işçinin belediye önündeki bekleyişi sürüyor

Genel 30.08.2019, 11:06 30.08.2019, 13:29
İBB'de işten çıkarmalar
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde beklemeye devam ediyor.

Eski İSTGÜVEN çalışanı Ahmet Haşim Zamur, iki gün önce beklemediği anda cep telefonuna gelen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken hiç kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade eden Zamur, "Bana göre söz, namustur, senettir, onurdur, haysiyettir. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde, 'Bir kişi bile işten çıkarılırsa gelsin yanıma beraber hesap soracağız' dedi. Bu sözler ne çabuk unutuldu ya da bu sözler neden böyle söylendi de yapılmadı? İSTGÜVEN Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, bize bir ay önce mesaj attı; 'Rızkının peşinde, ekmeğinin peşinde olan herkes hiçbir şekilde işten çıkarılmayacak merak etmeyin.' Aradan bir ay geçti ne değişti?" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi olduğunu, hep görevinin başında bulunduğunu, günde 9 saat ayakta durduğunu, emek verdiğini, bankamatik memuru olmadığını belirten Zamur, şöyle konuştu:

"Ben bir ay sonra evleniyorum. Bu yüzden kredi çektim, bir sürü masraf yaptım. Kiraya çıkıyorum ve şu an işsizim. Hiç bilmiyorum ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim bu kadar borcu. Davetiyem de hazır. Halkımızdan, büyüklerimizden destek istiyorum. Belediye başkanı lütfen verdiği sözü tutsun. Bu kadar işçiyi mağdur etmesin. Gerçekten ayıptır, günahtır, yazıktır."

Eski BELTUR çalışanı Hüseyin Kaya da belediyedeki birçok iştirak şirketinde çalışanların işten çıkarıldığını ve üç gündür belediyenin önünde beklediklerini söyledi.

Çalışma arkadaşlarının dün akşam titreyerek betonun önünde uyuduğunu ifade eden Kaya, "Neden? Burayı ekmek davasından dolayı terketmemek için üç gündür haklı bir şekilde buradan haykırıyoruz ama bir muhatap gelip 'kardeşim sizin sorununuz nedir, ben size bir yardımcı olayım' demedi. Hiçbir kimse derdimize çare olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaya, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

#İbb #işten çıakrmalar
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