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İBB'den aşure ikramı
- Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi
Genel 09.09.2019, 22:24 10.09.2019, 00:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi.
İBB Lojistik Destek Merkezine bağlı ekipler, mobil büfelerde, birlik, beraberlik ve paylaşımın simgesi haline gelen aşurenin dağıtımını gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla 25 bin kişilik aşure kısa sürede tükenirken, turistlerin de aşureyi tattığı görüldü.
Dağıtımlar, Kadıköy Şehir Hatları vapur iskelesi, Eminönü Şehir Hatları vapur iskelesi, Yenikapı Marmaray, Mecidiyeköy Meydan otobüs durağı ile Beylikdüzü Marmara Park metrobüs istasyonunda gerçekleştirildi.
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