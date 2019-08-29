İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile zamanında hukuka uygun, şeffaf ve denetime açık bir protokol yaptıklarını belirterek, bu protokolün gizli bir rant sözleşmesi gibi sunulmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vakıfların, Türkiye'nin geçmişten bugüne hayrı için çalışan gönüllü kuruluşlar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Gençlik Vakfının da tek gündemi gençler olan ve kamu yararına çalışan, denetime açık bir vakıf olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Bu, programlarımıza katılan yüz binlerce gencin ve ailelerinin halihazırda malumudur. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki özellikle kaçındığımız siyasi çekişmelere vakfımız da alet edilmekte ve bize de sorumlu olduğumuz yüz binlerce genç adına cevap verme hakkı doğmaktadır. Birtakım siyasiler, medya organları ve tümü tek elden yönetilen troller üzerinden yalan yanlış rakamlar ve haberlerle İstanbul gençliğine büyük bir kötülük edildiğine üzülerek şahitlik ediyoruz."

Açıklamasının devamında protokol hakkında bilgiler veren Eminoğlu, "Bahse konu olan protokolün içeriğine baktığınızda sadece ve sadece hizmet verdiğimiz İstanbul gençliğine yönelik iş birliği amacı ile yapıldığı çok açık bir şekilde görülecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin her kurumla yapabileceği nitelikte, hukuka uygun şeffaf ve denetime açık bir protokoldür. Bu protokolün gizli bir rant sözleşmesi gibi sunulması kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca, bahse konu haberlerde geçen rakamların aslından uzak bir şekilde çarpıtıldığını da belirtmek durumundayım.Vakfımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 1 kuruş nakdi yardım almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yapılan tüm çalışmalar doğrudan gençliğe yansıyan hizmet kalemleridir. Bu tarz rakamlar ile vakfımız üzerinden kimsenin algı oyunu yapmasına ve vakfımızı ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, bugüne kadar sadece İstanbul'da bin üniversiteli gence yurt imkanı 100 bin ortaokullu ve liseli gence de kamp ve yaz okulu imkanları sağladıklarını anımsatarak, İstanbul'daki gençlerin ve ailelerin, dezavantajlı grupların söz konusu fırsatları ve imkanları elde etmesine vesile olduklarını aktardı.

Bu tavırların vakfın gençlik yararına çalışmasına engel olamayacağına vurgu yapan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim inancımız insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu öğütler. Geçen yıl Türkiye genelinde büyüklü küçüklü 62 bin 583 etkinlikle yüz binlerce gence katkıda bulunmuş, 7 bin gence yurt imkanı sağlamış bir vakıfız. Bu hizmetler 2019'da da artarak devam etmekte ve bundan sonraki yıllarda da gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile şüphesiz devam edecektir."