İBB'de başkanlık makamına girmeye çalışan kişi yakalandı
İSTANBUL (AA) - İş talebinin dikkati alınmadığını ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) duvarından başkanlık makamının bulunduğu bölüme girmeye çalışan ve yanında taşıdığı jiletle kendisini yaralayan kişi yakalandı.Alınan...
Genel 27.09.2019, 17:46
İSTANBUL (AA) - İş talebinin dikkati alınmadığını ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) duvarından başkanlık makamının bulunduğu bölüme girmeye çalışan ve yanında taşıdığı jiletle kendisini yaralayan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen ve iş başvurusunda bulunduğunu belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek isteyen İ.A'ya (25) izin verilmedi.
Güvenlik görevlilerinin engellediği İ.A, ağzında sakladığı belirtilen jiletle kendisini yaraladı. İ.A, görevlilerce yakalandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli, gözaltına alındı.
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