İBB’de yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğüne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, İBB’nin önemli iştiraklerinden İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğüne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışma hayatına başlayan Dr. Özmen’in öz geçmişi şu şekilde:

1988-1992 yılları arasında Mülkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı. 1992 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışma hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’nda yer aldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son Doğalgaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Dr. Mithat Bülent Özmen ekonomi alanında köşe yazarlığı da yapmakta.

(İHA)