İBB'den çocuklar ve gençler için 30 Ağustos etkinliği
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuk ve Gençlik Meclisi üyeleri ile izcilere Dumlupınar ve Kocatepe'yi gezdirdi
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu'yu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna götüren ve Kurtuluş Savaşı'nda dönüm noktası olan 30 Ağustos'un yıl dönümünde, çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün, Zafer Bayramı etkinliği kapsamında 30 ve 31 Ağustos'ta Başkomutan Tarihi Milli Parkı'na gezi düzenlediği belirtildi.
"Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargah olarak kullandığı evi gezen grup, Büyük Taarruz sırasında Kocatepe'de nelerin yaşandığını rehberlerden detaylı olarak dinledi. Kocatepe'de kahramanlıkları ile isimleri ölümsüzleşen Yüzbaşı Agah ve Yıldırım Kemal Şehitliklerini ziyaret eden çocuklar ve gençler, Dumlupınar'daki Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliğini de ziyaret etti. Tarih kitaplarından okuduklarını uzmanların anlatımıyla yerinde görmenin mutluluğunu yaşayan grup, istiklal mücadelesinin verildiği toprakları ziyaret etme fırsatı sunduğu için İBB'ye teşekkür etti."
Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen etkinlikler kapsamında İBB Yaz İzci Kampı'nda 30 Ağustos Cuma günü akşam kamp ateşinin etrafında toplanan izcilerin, Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ile ilgili şiirler ve marşlar okuyup çeşitli oyunlar sahnelediği aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:
"Çocuklar için günün sonunda kamp meydanında kurulan özel ekranda Büyük Zaferimizi anlatan belgesel film gösterimi yapıldı. Zafer Bayramı etkinlikleri, çocukların ve gençlerin ilgisini milli mücadele tarihine yöneltmek, Anadolu insanının bağımsızlık azmine ve Kurtuluş Savaşımızın önemine bir kez daha dikkati çekmek amacıyla düzenlendi."
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