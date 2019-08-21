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İBB’den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, ”Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” denildi.

Genel 21.08.2019, 11:13
İBB’den yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, ”Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “İstanbul güne 22 C’ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmura dönüşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor. İstanbul’da hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32C aralığında seyretmesi bekleniyor” denildi.

(İHA)
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