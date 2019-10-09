İSTANBUL (AA) - İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) "Hayvan Gibi" temasıyla başlıyor.

Dream Sales Machine tarafından dördüncü kez düzenlenen festival bu yıl 3 farklı mekanda sanatseverleri ağırlayacak.

sokaklarında sanatçılar tarafından yapılacak mural çalışmalarla 11 Ekim'de başlayacak, 12-13 Ekim tarihlerinde Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı'nda devam edecek.

Festivalde bu yıl "Hayvan Gibi" teması üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınacak.

Üç farklı mekanda aynı anda gerçekleştirilecek festival kapsamında animasyon gösterimi, fanzin arşivi sergisi, atölye ve konser gibi etkinlikler de yapılacak.