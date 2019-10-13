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İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de
- Bakan Süleyman Soylu ilçedeki esnafı ziyaret etti
Genel 12.10.2019, 18:34
ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, il merkezindeki temaslarının ardından Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'ye geçti.
Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlar da terör örgütü aleyhine sloganlar attı.
Soylu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla öz çekim de yaptı.
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