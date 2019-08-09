İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik’e geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın günü Bilecik’e geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın saat 13.00’da helikopter ile Bilecik’in Bozüyük ilçesine gelerek, Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik kontrol denetimine katılacak. Soylu’nun buradan başka bir programa katılmayarak, geldiği hava yoluyla ayrılacağı öğrenildi.

(Cem Kaan Toka/İHA)