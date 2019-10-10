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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kasti hiçbir şey yapmıyoruz. Dünyada hiçbir ülke bizim gibi kaçak göçle mücadele edemez. Kendi ülkesindeki insanlara da bu kadar iyi davranamaz."

Genel 09.10.2019, 22:49
İçişleri Bakanı Soylu:
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