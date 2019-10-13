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İçişleri Bakanı Soylu, dik duruşundan dolayı İHA muhabirini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde YPG-PKK’lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında sivillerin hedef alınmasının ardından haber takibi için bölgeye gittiği sırada terör örgütü yandaşları tarafından telefonu gasp edilerek darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül’ü telefonla arayarak dik duruşundan dolayı tebrik edip, yaşananlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel 12.10.2019, 13:08 12.10.2019, 13:21
İçişleri Bakanı Soylu, dik duruşundan dolayı İHA muhabirini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde YPG-PKK’lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında sivillerin hedef alınmasının ardından haber takibi için bölgeye gittiği sırada terör örgütü yandaşları tarafından telefonu gasp edilerek darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül’ü telefonla arayarak dik duruşundan dolayı tebrik edip, yaşananlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesinde sivilleri hedef alan YPG-PKK’lı teröristlerin yaptığı havanlı saldırı sonucu 8 sivil şehit olmuş, 35 sivil ise yaralanmıştı. Olayın ardından bölgeye giden İHA muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı. Terör örgütü yandaşları İHA muhabiri Beril Solmuşgül’ü darp ederek telefonunu gasp ettikten sonra bindikleri araçla olay yerinden kaçtı. Beril Solmuşgül’ün terör yandaşlarına karşı mücadelesi ve dik duruşu kameralara saniye saniye yansımıştı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İHA muhabiri Beril Solmuşgül’ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİK DURUŞUNDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu telefonla ulaştığı İHA muhabiri Beril Solmuşgül’ü terör yandaşları karşısında dik duruşundan dolayı tebrik etti. Soylu telefonda "Duruşundan dolayı seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana" dedi. Terör yandaşlarına karşı dik duruşundan dolayı İHA muhabirini tebrik eden Bakan Soylu, "Bölgede görevinizi çok iyi yapıyorsunuz. Devlet ve İçişleri Bakanlığı olarak gazeteciler ve vatandaşlarımızın yanındayız. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgede barış koridoru için vatandaşlarımızla el ele vererek bütün imkanlarımızı seferber edip çalışıyoruz. Devlet her zaman vatandaşının yanında olacaktır. Yaşanan bu vahim olay hepimizi üzmüştür, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Beril Solmuşgül #iha muhabiri #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #mardin #nusaybin
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