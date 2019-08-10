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İçişleri Bakanı Soylu: “Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Genel 10.08.2019, 22:36 10.08.2019, 23:19
İçişleri Bakanı Soylu: “Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor”
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasında emniyet mensuplarıyla da görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile yakından ilgilenerek bir bir bayramlaştı. Dinlenme tesisinde mola vermiş vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Soylu, burada da sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdi. Bakan Soylu, çocuklara da tişört ve oyuncaklar hediye etti.

Denetim ve ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Bütün trafik ekiplerimiz neredeyse uyandırma servisi gibi çalışıyor. Mümkün olduğunca araçları ve sürücülerini durdurup bu konuda onların uykulu halleri varsa onların uykulu hallerini üzerlerinden atmalarını sağlayabilecek bir es verme, duraklama yapmalarına fırsat tanımaya çalışıyorlar. Yine bunun yanı sıra 2 saatte 10 dakikalık dinlenmeyi altın bir kural olarak tavsiye ediyoruz. Özellikle takip mesafesini bir altın kural olarak tavsiye ediyoruz. Yine genç ve tecrübesiz sürücülerin şehirler arası yollarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 2018 yılında yapmış olduğumuz bir analizde, 2018 yılının tümüne yönelik, özellikle kazaların yüzde 30’unun ehliyetini 0 ile 5 yıl arasında almış sürücülerden kaynaklandığı bizim en temel bilgilerimizden bir tanesi. Onun için onların çok daha dikkatli olmaları gerekir. Yine gidiş istikametinden sonra dönüş istikametinde de seyahat planlarını arabaya bindikten itibaren yapmaları, mola yerlerini ona göre tanzim etmeleri ve planlamaları belki de bizim en önemli hadiselerden bir tanesi. 20 kaza kara noktamız vardı ve bu noktalarda şu ana kadar herhangi bir ölümlü trafik kazamız söz konusu değil. Bütün arkadaşlarımız burada tedbir alıyorlar. Bugün Aksaray’da da en fazla 10 kilometrede bir yol üzerindeler. Hem yönlendirici, hem tembih edici hem de uyarıcı bir takım tedbirleri sürücülerimizle, yolcularımız ile paylaşıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şube müdürleri ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik #bayram #trafik denetlemesi #AksarayAnkara karayolu #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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