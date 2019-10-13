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İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyarette bulundu.

Genel 12.10.2019, 18:48
İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

(İHA)
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