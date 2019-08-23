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İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai

Genel 22.08.2019, 18:35 23.08.2019, 10:32
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai İle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai’yi kabul etti. İkili görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi.

(Mehmet Kalay - İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai #Parti Merkez Komitesi Sekreteri #Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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