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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kandilli Rasathanesi'ne ziyaret

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu

Genel 28.09.2019, 18:41
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kandilli Rasathanesi'ne ziyaret
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İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler." ifadesine yer verildi.

#Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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