İçişleri Bakanı Soylu'dan Kandilli Rasathanesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) -nü ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler." ifadesine yer verildi.