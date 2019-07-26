İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutluk’ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi ziyaretlerde bulunmak için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a hareket etti. Tiran Uluslararası Havalimanı’nda Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Besfort Lamalları, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği’ne geçti.

Büyükelçi Yörük tarafından verilen brifingin ardından Başbakanlık Ofisi’ne giden Bakan Soylu, Başbakan Rama ile bir araya geldi.

Bakan Soylu’nun Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüşmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile organize suçlarla mücadele ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmeye, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Yörük ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı (KOM) Resul Holoğlu da katıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)