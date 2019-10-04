İçişleri Bakanlığı eylül ayı bilgilendirme toplantısı (2)

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP'nin düzenlediği Suriye konferansına ilişkin, "Biz, bu konferansta Türkiye'nin milli menfaatlerine uymayan talepler olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.



Çataklı, Bakanlık Basın Odası'nda bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Asayiş olaylarıyla ilgili verilere değinen Çataklı, geçen yıl ile bu yılın eylül ayları kıyaslandığında oto hırsızlığının 801'den 562'ye, otodan hırsızlığın 3 bin 455'den 2 bin 487'ye, kapkaçın 413'den 301'e, iş yerinden hırsızlığın 3 bin 405'den 2 bin 966'ya düştüğünü, evden hırsızlığın Ankara'da yüzde 48,9, İzmir'de yüzde 24,8, İstanbul'da yüzde 26, ülke genelinde ise yüzde yüzde 14,1 azalma olduğunu söyledi.

Ülke genelinde, eylülde 4 kez güven huzur uygulaması yapıldığını belirten Çataklı, bu uygulamalarda, 847 bin 653 kişinin kimlik sorgulamasından geçirildiğini, arandığı tespit edilen 3 bin 270 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Çataklı, güven huzur uygulamaları kapsamında, kontrol edilen 255 bin 703 araçtan 2 bin 303 araca ve denetlenen 54 bin 5 umuma açık iş yerinden 658'ine işlem yapıldığını ifade etti.

Siber suçlarla mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 bin 813 sosyal medya hesabının incelendiğini dile getiren Çataklı, suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 bin 14 kişi hakkında yasal işlemlerin yapıldığını aktardı.

- "64 bin 920 düzensiz göçmen yakalandı"

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düzensiz göç verilerine baktığımızda bir ayda 11 bin 673'ü denizlerde olmak üzere, toplam 64 bin 920 düzensiz göçmen yakalanmış, 767 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyelilerin güncel sayısı, 360 bin 256. Bugün itibarıyla ülkemizde geçici koruma altında kayıtlı bulunan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 667 bin 435.

Eylül ayı içerisinde meydana gelen 191 ölümlü trafik kazasında 246 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin 949 yaralanmalı trafik kazasında 25 bin 785 kişi yaralandı. 2019 yılı ilk 9 ayında toplam bin 551 ölümlü trafik kazası gerçekleşti 2018'in ilk 9 ayında bu rakam 2 bin 165 idi yani yüzde 28,3 azalış söz konusu. Bin 887 kişi hayatını kaybetti, 2018'in ilk 9 ayında bu sayı 2 bin 707 idi yani burada da yüzde 30,3 azalış söz konusu. Yaralanmalı trafik kazasında da yüzde 10,5 azalma oldu."

Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Adana'da özel harekat aracına yönelik terör saldırısını gerçekleştirilen MLKP'li iki teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonla ilgili soru üzerine Çataklı, söz konusu teröristlerin, istihbarat birimlerince bilinen ve aranan teröristler olduğunu, olayın ardından Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilin uyarıldığını ve Eskişehir'de oldukları tespit edilen teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini anlattı.

- CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

Çataklı, CHP'nin Suriye konferansıyla ilgili soruya şu karşılığı verdi:

"Olayın iki boyutu var. Birincisi davet edilenler ve katılanlar konusu. Özellikle terörle mücadelede gösterdiğimiz gayret ortadayken böyle bir dönemde kamuoyunun malumu olan kişilerin, bu konferansa davet edilmiş olmasının takdirini yüce milletimize bırakıyoruz. Sonuç bildirgesine baktığımızda ki bu, oldukça önemli bizim açımızdan, öyle değerlendiriyoruz. Sonuç bildirgesinde yer alan ve almayan konular oldukça ilginç.

Bildirgede, rejimin, kendi halkına yaptığı zulümden hiç bahsedilmiyor. 7 milyondan fazlası ülke dışına olmak üzere 12 milyona yakın insan Suriye'de yer değiştirdi. Bu insanlar, savaştan kaçtılar ve ülkemize sığındılar. Bunlara kucak açan ülkemizin yaptıklarıyla ilgili hiçbir atıf yok. Aynı şekilde Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, Batı'nın duyarsızlığı yer almıyor. Ülkemizin şehitler vermek pahasına Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü neticesinde de yüz binlerce Suriyeli'nin kendi evine, yurduna dönmesinin sağlandığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına da atıf yok. Bildirgede, ABD ile PKK/PYD/YPG/SDG ve türevlerinin Suriye'nin kuzeyinde yaptıklarıyla ilgili de hiçbir atıf yok."

Bildirgede yer alan unsurlara da değinen Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin Suriye krizi bağlamında sadece Suriye yönetimiyle sorun yaşadığı iddiası var. Türkiye-Suriye ilişkilerinin bir an önce yeniden rayına oturtulması gerektiği, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını genişleterek, masadaki gücünü artıracağı düşüncesinin tehlikeli bir hayal olduğu iddiası var. Biz, bu konferansta Türkiye'nin milli menfaatlerine uymayan talepler olduğunu değerlendiriyoruz. Konferanstaki söylemlerin, rejimin söylemleriyle bire bir uyumlu olması da dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda Fırat'ın doğusuna yapılacak bir operasyonla oluşturulacak güvenli bölge üzerinden Türkiye'nin milli menfaatleri hilafına tezlerin ortaya atıldığını da görüyoruz."

Çataklı, Türkiye'nin Suriye sorununu çözmek için bugüne kadar büyük gayret gösterdiğini ve bu amaçla yeni somut adımlar atılmasına yönelik hazırlıklarının olduğunu ifade etti.

Güvenli bölge oluşturularak buraya geri dönüşlerin sağlanmasının temel hedef olduğunu vurgulayan Çataklı, Türkiye'nin gayretleriyle bunun sağlanacağını bildirdi.

- İstanbul'daki deprem

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem özelinde Türkiye'de depremlere hazırlık çalışmalarına ilişkin soru üzerine Çataklı, 1999'daki Marmara depremi sonrası bu alanda Türkiye'de yapılanları anlattı. Tatbikatlar konusuna önem verdiklerinin altını çizen Çataklı, bu yıl 10 kez habersiz ve 42'si il düzeyi, 8'i bölgesel olmak üzere haber verilerek 50 tatbikatın yapıldığını söyledi.

Çataklı, 9 Ekim'de Kahramanmaraş'ta olduğu varsayılan deprem üzerinden ulusal tatbikatın yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da 1999'daki depremin ardından önemli mesafe alındığını kaydeden Çataklı, "İstanbul Valiliği bünyesinde, 2006'da kurulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, özellikle okullar başta olmak üzere, kamu binalarında güçlendirme ve yeniden yapım bakımından önemli mesafe alındı. Bin 135 okul, 38 yurt, 77 idari ve 115 sağlık binası depreme hazır hale getirilmiş." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 11. Kalkınma Planı'nda İstanbul özelinde önemli tespit ve hedefler olduğunu anımsatan İsmail Çataklı, bunların kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

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