Son Dakika
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama

İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, ‘Dikkat Sizden, Notlar Bizden’ projesi kapsamında 2 öğrenciye hediye edildi.

Genel 07.08.2019, 15:34 07.08.2019, 15:48
İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, ‘Dikkat Sizden, Notlar Bizden’ projesi kapsamında 2 öğrenciye hediye edildi.

Bitlis Valiliği önünde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er, bisiklet hediyesi kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı. Burada konuşan Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığının trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi başlatıldı. Bu projeden sonra trafik kazalarında önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 2 çocuğumuz İçişleri Bakanlığı tarafından bisikletle gönderildi. Bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz” dedi.

Bisikletlerin dağıtım töreninde konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında İçişleri Bakanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın düzenlediği kampanyada bisiklet kazanan çocuklarımıza valimizin katılımıyla bisikletlerini teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklamaların ardından öğrenciler Elif Güvendik ve Muhammed Kemal Erdemoğlu’na bisiklet ve sertifikaları Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çocuk #bisiklet #İÇİŞLERİ Bakanlığı
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@