İçişleri Bakanlığından yaylacılara "erzak bırakmayın" uyarısı
İçişleri Bakanlığı, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşların bu tür yerleşim yerlerinde erzak bırakmaması konusunda bir uyarı yazısı yayımladı.
İçişleri Bakanlığı, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşların bu tür yerleşim yerlerinde erzak bırakmaması konusunda bir uyarı yazısı yayımladı.
“Terör örgütün Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele ülke genelinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgiler alınmıştır. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi temini önlemek amacıyla; vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerini terör örgütü kullanabileceği düşünülerek yaylalarda bırakmaması gerekmektedir.”(Özge Bozo/İHA)
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