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İdama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Eşini öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, maktulün ailesinin affetmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı...

Genel 28.08.2019, 12:12
İdama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı serbest bırakıldı
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ANKARA (AA) - Eşini öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, maktulün ailesinin affetmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre, Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin 1 milyar tümen (resmi kur üzerinden yaklaşık 238 bin dolar) kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Necefi'nin, öldürdüğü eşinin ailesinin rızasını almasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, yargılandığı mahkeme tarafından 30 Temmuz'da idam cezasına çarptırılmıştı.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

#iran #Necefi
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