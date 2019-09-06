İDO’nun “Sonbahar Tarifesi” 16 Eylül’de başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) 16 Eylül Pazartesi günü sonbahar tarifesine geçileceğini bildirdi.

İDO’dan yapılan açıklamada, 16 Eylül Pazartesi günü “2019 Sonbahar Tarifesi” ne geçileceği belirtildi. Açıklamada, araç içi yolcu ücretini 1 TL’ye sabitleyerek 15 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olan fiyatlarla Pendik’ten Yalova’ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aileyi (şoför dahil), 45 dakikalık seyir süresi ile 73 TL’ye taşımanın sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısını da karşılıklı 28’e çıkarılacağı açıklandı. Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Misafirler Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç için 80 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İLAVE SEFERLER

Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferlerini karşılıklı olarak arttıran İDO’da, her gün 12.00-18.45 gidiş ve 15.30 dönüş ayrıca hafta içi 07.45, hafta sonu 09.30 deniz otobüsü dönüş seferleri gerçekleşiyor. Cuma-Cumartesi 07.00 gidiş, Cuma-Pazar 19.00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, Sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı toplam 4 sefer, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında 6 gidiş-6 dönüş şeklinde karşılıklı toplam 12 sefer gerçekleştirilecek.

İDO Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 TL, araç içi yolcu sabit 40 TL, araçlar için 175 TL’den başlayan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 24 TL, araç içi sabit 19 TL, araçlar için 115 TL’den başlayan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 24 TL’den başlayan fiyat seçenekleri sunuyor. Diğer taraftan Körfez geçişinde Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edileceği belirtildi.

Sonbahar tarifesinde ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur- boşalt sistemi ile 23.00’a kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak. Avşa- Marmara Adası ve Çınarcık- Esenköy seferleri 27 Ekim’e kadar devam edecek Marmara Denizi’ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa - Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine Cuma gidiş, Pazar dönüş olacak şekilde 27 Ekim’e kadar devam edecek. 2 Ağustos 2019 Cuma itibarıyla başlayan seferlere Büyükçekmece halkının yoğun ilgi göstermesiyle yıl sonuna kadar Cuma-Cumartesi-Pazar günleri devam edecek.

(İHA)