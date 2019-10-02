İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), 2019- 2020 sezonu açılış konseri, 4 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde yapılacak.



İDSO Deniz Bank Konserleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, Giuseppe Verdi'nin "Louisa Miller Uvertürü", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Flüt ve Arp için Konçerto" ve Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" eserleri dinleyicilerle buluşacak.

Konseri, Berlin Filarmoni Orkestrası da dahil olmak üzere 120'den fazla Avrupa orkestrası ile çalışmış dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari yönetecek.

İDSO, ayrıca arpta solist Marie Pierre Langlamet ve flütte solist Bülent Evcil'e de eşlik edecek.



