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İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün ulusal tatbikatı sona erdi
- Bursa'da 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat tamamlandı
Genel 01.09.2019, 12:16
BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce, Bursa'da gerçekleştirilen ulusal tatbikat sona erdi.
Senaryo gereği, kentte 8 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bursa'ya intikal etti.
Ekipler, 20 istasyonda suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.
Tatbikat, geçen hafta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi gönüllüsü Ahmet Enes Aslan'a ithaf edildi.
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