Son Dakika
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

İHH'den Bosnalı yetimlere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bosna Hersekli 80'den fazla yetime kurban eti yardımında bulundu.

Genel 11.10.2019, 12:21 11.10.2019, 12:29
İHH'den Bosnalı yetimlere yardım

SARAYBOSNA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bosna Hersekli 80'den fazla yetime kurban eti yardımında bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından İHH'nin desteğiyle "Yetimler Günü" etkinliği düzenlendi.

"Bir Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen 80'den fazla yetime kurban eti dağıtıldı.

İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Feyza Tanok Sehbajraktarevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 80'den fazla yetime 5'er kilogram kurban eti verildiğini belirterek, ihtiyaç sahibi 11 aileye de beyaz eşya yardımında bulunacaklarını aktardı.

"Yetimler Günü" etkinliği kapsamında bazı yetim çocukların yarın tarihi ve turistik Mostar, Pocitelj ve Blagaj'ı ziyaret edeceğini anlatan Sehbajraktarevic, gezi programına daha önce bu yerleri görme şansı bulamayan çocukların dahil edileceğini ifade etti.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık da Bosna Hersek'in İHH için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, 4 gün boyunca yetimlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan velilerden Elvedina Cosic ise üç çocuğunun İHH burslarından faydalandığını aktararak, "İşim de sabit bir gelirim de yok. Dolayısıyla çocuklarımın eğitimi için yapılan yardımlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#yetim #İHH #Bosna Hersek
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@