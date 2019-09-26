İHH ve Hayat Yolu Derneği’nden Suriye'de et dağıtımı
İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hayat Yolu Derneği, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bulunan sığınmacılara et dağıtımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Yolu Derneği’nin desteği ve İl Afet ve Acil Durum...
İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hayat Yolu Derneği, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bulunan sığınmacılara et dağıtımı yaptı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Yolu Derneği’nin desteği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) iş birliğiyle Azez ilçesindeki kamplardaki ailelere, yaşlı bakım merkezlerinde, yetimhanelerde ve yatılı okullarda bulunan ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı gerçekleştirdi.
Hayat Yolu Derneği saha sorumlularından Ahmet Bozdağ AA muhabirine, hayırseverlerin bağışladığı 12 bin 750 hisse eti dağıttıklarını söyledi.
Bozdağ, "Ayrıca Suriye’de mülteci konumunda bulunan bin 700 Filistinli aileye de etlerini ulaştırdık. Bu hayırda emeği geçen bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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