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İHH ve Hayat Yolu Derneği’nden Suriye'de et dağıtımı

İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hayat Yolu Derneği, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bulunan sığınmacılara et dağıtımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Yolu Derneği’nin desteği ve İl Afet ve Acil Durum...

Genel 26.09.2019, 15:06
İHH ve Hayat Yolu Derneği’nden Suriye'de et dağıtımı

İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hayat Yolu Derneği, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bulunan sığınmacılara et dağıtımı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Yolu Derneği’nin desteği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) iş birliğiyle Azez ilçesindeki kamplardaki ailelere, yaşlı bakım merkezlerinde, yetimhanelerde ve yatılı okullarda bulunan ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı gerçekleştirdi.

Hayat Yolu Derneği saha sorumlularından Ahmet Bozdağ AA muhabirine, hayırseverlerin bağışladığı 12 bin 750 hisse eti dağıttıklarını söyledi.

Bozdağ, "Kurban Bayramı'nda kesmiş olduğumuz dondurulmuş kurban etlerini ortak kuruluşlarımızla dağıttık. İHH ve AFAD iş birliğiyle kurban etlerini dağıtıyoruz. İkişer kiloluk paketler olarak hazırlanan etleri burada bulunan Siccu, Mukaveme, İman, Babusselam, Ebu Zuhur ve Asyane kamplarındaki aileler ile yine bölgede bulunan sağlık merkezi ve eğitim merkezlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, "Ayrıca Suriye’de mülteci konumunda bulunan bin 700 Filistinli aileye de etlerini ulaştırdık. Bu hayırda emeği geçen bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



#İHH #Hayat Yolu Derneği #et dağıtımı
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